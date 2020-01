Thomas Fricke: Die besten Wirtschaftsprognosen für 2019 – Wer hatte recht?

Regeln für die Kür zum Prognostiker des Jahres

Auswahl: Welcher Experte hat am besten vorhergesagt, wie gut die Konjunktur in Deutschland läuft? Wie in jedem Jahr seit 2002 haben Ökonomen des Internetportals WirtschaftsWunder rund 50 Prognosen von Forschungsinstituten, Banken und Organisationen sowie von Regierung und der Bundesbank ausgewertet. Berücksichtigt werden dabei die jeweils letzten Vorhersagen vom Ende des Vorjahres. Als einzige Vorhersage aus dem Januar wird jeweils der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung berücksichtigt. Die Prognosen werden dann mit der tatsächlichen Entwicklung der Wirtschaftsleistung in Deutschland verglichen.

Kriterien: Wichtigster Maßstab für die Treffgenauigkeit ist, wie gut die Experten den Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) vorausgesagt haben. In diesem Jahr lag das tatsächliche Plus nach den aktuellen Konsensschätzungen von Bundesbank und anderen Experten bei 0,5 Prozent. In einem zweiten Schritt wird berücksichtigt, wie gut die Experten einzelne Ausgaben vorhergesagt haben, die zum Bruttoinlandsprodukt beitragen – den Konsum der Privathaushalte, die Investitionen in Ausrüstungen und den Export von Waren und Dienstleistungen. Wurde die Entwicklung innerhalb einer bestimmten Fehlermarge richtig prognostiziert, wird dies als Treffer gezählt (grün). Diese Marge lag für den Konsum bei 1,3 bis 1,9 Prozent. Die Prognosen für Investitionen und Exporte wurden als Treffer gewertet, wenn sie unter 2 Prozent lagen; die Bundesbank rechnet etwa beim Export mit einem tatsächlichen Plus von lediglich einem Prozent. Zum Gegencheck wurde dann noch berechnet, um wie viel die Detailprognosen im Durchschnitt prozentual von der tatsächlichen Entwicklung abweichen. Schließlich wird in der Endauswahl berücksichtigt, ob treffend begründet wurde, warum sich die deutsche Wirtschaft so entwickelt hat, wie es am Ende geschehen ist.

Langzeit: Konjunkturprognosen werden oft durch die wirtschaftlichen Folgen plötzlicher politischer Schocks oder Katastrophen erschwert. Solche Einflüsse sind ökonomisch per Definition schwer vorhersehbar. Und es erklärt, warum Prognostiker von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich abschneiden können. Dennoch gibt es Experten, die im Durchschnitt der Jahre besonders gut liegen. An der Spitze der Langzeitauswertung zum Prognostiker des Jahres gibt es dabei seit Jahren ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Chefvolkswirt von MM Warburg und den Experten der Société Générale.