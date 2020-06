Konjunktursignale der nächsten Tage

Fukuyama irrte, Hayek lag falsch, und auch Hobbes übersah da etwas. Das Ende der Geschichte ist nicht in Sicht; eher holt die Geschichte uns ein. Mehr Staat führt nicht in die Knechtschaft, sondern oft in die Freiheit. Und der wohlmeinende Diktator alias Leviathan ist so selten wie seine despotische Variante verbreitet ist. Den Autoren gebührt Dank. Sie räumen so akribisch wie gründlich mit veralteten Erklärungen der Weltgeschichte und damit auch Fehlschlüssen unserer Zeit auf.