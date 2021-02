Mit dem Forum New Economy bringen wir seit Ende 2019 innovative Denker und Praktiker zusammen, um neue Ideen im Kampf gegen Ungleichheit, Finanzmarktexzesse, Globalisierungs- und Klimakrisen zu entwickeln. Was es Neues an Studien und Events gibt, steht alle zwei Wochen im Newsletter des Forums, den wir ab jetzt auch hier regelmäßig posten. Here we go:

„Warum der deutsche Wirtschaftsliberalismus eine kritische Selbstbilanz noch vor sich hat.“ zum Newsletter