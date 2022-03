Neues aus dem Forum New Economy – der Newsletter #66

Jetzt ist es sicher so, dass es zu vielem im Leben eine wirtschaftliche Dimension gibt – und nicht immer unbedingt eine virologische oder eine militärische (wobei). Das könnte legitimieren, warum Ökonomen bei allen Krisen etwas sagen wollen – und Virologen und Militärexperten nicht. Gut möglich aber auch, dass da auch ein bisschen noch jener zweifelhafte Glaube an das Primat und an feste Gesetze der Ökonomie mitschwingt, der über Jahrzehnte zum gesellschaftlich dominierenden Paradigma gehörte. Was zumindest in seiner Hochzeit zu viel Unsinn geführt hat – und dazu, viel zu viel ökonomisch und über den Markt regeln und auf Heller und Cent bestimmen und dann auch über Modelle mehr oder weniger exakt vorhersagen zu wollen.

Könnte hier und heute heißen: Was ein kompletter Stopp des Imports einer systemisch wichtigen Energie aus einem Land inmitten des Kriegs für die deutsche Wirtschaft bedeutet, lässt sich womöglich auch sehr viel weniger „berechnen“, als es die einen oder anderen gerade vermitteln wollen. Das lässt schon der panikartige Absturz der Geschäftsklima-Werte vermuten, den das ifo Institut für die Wochen seit dem Kriegsbeginn bereits ermittelte. In solchen Zeiten helfen die schönsten Modelle nicht. Und: am Ende geht es vor allem darum, ob sich von so einem Stopp der russische Präsident wirklich beeindrucken ließe. Ökonomen müssen auch nicht alles (ökonomisch) beantworten.

Was der Krieg für die anstehenden Wahlen in Frankreich und die Gefahr eines Sieges der Rechtspopulisten bedeutet, diskutieren wir am 1. April ab 14 Uhr mit der neuen Präsidentin der Hertie School in Berlin, Cornelia Woll, dem früheren Macron-Berater Shahin Vallée, der Ökonomin Anne-Laure Delatte sowie Moritz Schularick, der derzeit nicht nur in Bonn, sondern auch in Paris lehrt.

Ein schönes Wochenende,

Thomas Fricke