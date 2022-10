Thomas Fricke: Explodierende Energiepreise – Finanzcasino, Abteilung Gas

Zwar sei nicht ganz einfach zu bestimmen, wie groß der Anteil solch spekulativer Geschäfte ist, schreibt der belgische Europaabgeordnete Philippe Lamberts in einem Gastbeitrag diese Woche. Jüngst veröffentlichte Daten der EU-Kommission deuteten aber darauf hin, dass am TTF-Markt das Zehnfache von dem gehandelt wird, was in der EU insgesamt ganz real an Gas verbraucht wird. Der weitaus größte Teil hat mit dem Bedarf der realen Wirtschaft wenig zu tun.

Ähnlich eindrucksvoll fallen Schätzungen für die USA aus, nach denen mittlerweile 80 Prozent des Handels mit Energie voll automatisiert via künstliche Intelligenz läuft – gegenüber 65 Prozent sechs Jahre zuvor. Was auch den Handel mit Rohöl stark beeinflusst – jenseits aller Versuche durch das Ölkartell Opec, die Preise hier und da zu beeinflussen. Da bestimmen Algorithmen über den Ölpreis, so Gillian Tett von der »Financial Times«.

Nun muss auch Spekulation per se nicht schlecht sein – wenn die Händler ganz nach Lehrbuch in weiser Voraussicht die Zukunft erahnen, müssten die Kurse auch die beste mögliche Prognose spiegeln. Und sich eigentlich auch eher stabil entwickeln. Der Haken: In der Praxis funktioniert das nur bedingt gut – und ganz schlecht, wenn es, wie jetzt, größere Krisen gibt, die auch die feinen Händler an den Märkten nicht wirklich gut vorhersehen können. Die stecken in Putin auch nicht drin. Was dazu führt, dass dann eher Herdentriebe einsetzen, bei denen die einen einfach den anderen folgen – weil das am sichersten ist. Und sich die Spekulation dann erst mal auch zu bestätigen scheint: Wenn alle kaufen, steigt der Preis – gewonnen.

Solche Fehlentwicklungen werden durch den Roboterhandel sogar noch verstärkt, so Gillian Tett – weil die Maschinen weniger auf Fundamentaldaten bauen, sondern das Marktmomentum erspüren. Was in kritischen Momenten nichts anderes bedeutet, als dass via Algorithmen der Herdentrieb noch potenziert wird. Ist halt nur künstlich, diese Intelligenz.

Das Ganze ist gleich mehrfach ein Drama, weil