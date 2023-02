Neues aus dem Forum New Economy – der Newsletter #87

Das ist zwar an sich noch kein neuer Liberalismus, der zur Lösung der Weltenprobleme beitragen könnte, war aber definitiv emphatischer als der Ruf des Bundesfinanzministers nach, sagen wir, dem Abbau der kalten Progression, dem Aufbau eines Wachstumspakets, Superabschreibungen – oder dem Statement, dass die Schulden des Staates die Schulden nicht seine, sondern unsere sind. Hat emphatisch noch Potenzial. Fehlen nur inhaltlich noch mehr wirklich gute Ideen, um unsere Probleme zu lösen. Die kommen ja nicht von Panzern.

Ob wir überhaupt noch wirtschaftlich wachsen können, ist bekanntlich umstritten – die Zweifel daran scheinen jedenfalls populär. Sonst hätte jenes Buch der Journalistin Ulrike Herrmann (mit dem unambitiösen Titel „Das Ende des Kapitalismus“) nicht über Wochen ganz oben in den Bestsellerlisten gestanden, indem sie die These aufstellt, dass wir schrumpfen müssen, weil wir gar nicht so viele Erneuerbare Energie generieren können, um noch so viel zu produzieren wie heute. Ob das so ist, ist ebenso umstritten. Grund genug, das einmal bei uns zu diskutieren – in unserem nächsten New Economy Short Cut am 24. Februar: mit der Autorin sowie Peter Bofinger und Christian Stöcker. Uhrzeit: folgt.

Und wo wir bei Terminen sind – zum Vormerken: unser nächster großer New Paradigm Workshop mit Robert Habeck, Philip Lane, Isabella Weber und Mariana Mazzucato steigt am 8. Mai; davor diskutiert Martin Wolf sein gerade erschienenes Buch zur Rettung des demokratischen Kapitalismus – mit dem deutschen Ökonomen Martin Hellwig – am 20. März.

Ein schönes Wochenende,

Thomas Fricke